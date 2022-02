Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Zwei Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Dormagen (ots)

Am Mittwoch (23.02.), gegen 19:30 Uhr, befuhren vier Jugendliche im Alter von 15 bis 16 Jahren die Wiesenstraße in Richtung Dormagen-Rheinfeld. Sie waren auf ihren Fahrrädern unterwegs und fuhren nebeneinander. Ein ebenfalls auf einem Fahrrad entgegenkommender 29-Jähriger übersah nach ersten Erkenntnissen in der Dunkelheit - beide waren ohne Licht unterwegs - einen 15-Jährigen und stieß frontal mit ihm zusammen. Dabei wurde er schwer, der Jugendliche leicht verletzt.

Ein Rettungswagen brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus.

Das VK Grevenbroich hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

