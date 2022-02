Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrecher scheitern an Terrassentür

Neuss (ots)

Ein Mehrfamilienhaus an der Bergheimer Straße wurde am Mittwoch (23.02.), in der Zeit von 07:00 bis 16:00 Uhr, das Ziel von Einbrechern. Unbekannte hatten erfolglos versucht, die Terrassentür einer Erdgeschosswohnung gewaltsam zu öffnen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 14 zu melden.

Die Polizei rät: Vielfach lassen sich Einbrüche durch technische Sicherungsmaßnahmen verhindern. Kostenlose Beratung gibt es ebenfalls unter 02131 300-0.

