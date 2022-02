Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Streit eskaliert - Polizei sucht Zeugen

Korschenbroich (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (24./25.02.), kurz nach Mitternacht, kam es am Bahnhof Kleinenbroich zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen. Bei dem eskalierenden Streit, an dem nach ersten Erkenntnissen der Polizei mindestens neun Personen beteiligt waren, kamen ein Messer, ein Teleskopschlagstock, Pfefferspray und Flaschen zum Einsatz.

Ein 17 Jahre alter Jugendlicher aus Mönchengladbach wurde durch den Einsatz eines Messers am Oberschenkel verletzt und musste stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden.

Einsatzkräfte der Polizei nahmen zwei junge Männer im Alter von 18 Jahren in Gewahrsam. Einer der Männer war mit einem Messer drohend auf Polizeibeamte zugegangen und hatte das Messer erst abgelegt, als die Einsatzkräfte den Schusswaffengebrauch androhten. Die übrigen Personen mit Wohnsitz in Mönchengladbach, Neuss und Korschenbroich erhielten Platzverweise.

Der Auseinandersetzung sollen Beleidigungen in der S8, Fahrtrichtung Mönchengladbach, vorausgegangen sein.

Die Polizei setzte zur Lagebewältigung eine Vielzahl von Kräften aus dem ganzen Kreisgebiet ein.

Das zuständige Kriminalkommissariat in Kaarst hat nun die Ermittlungen zu den Hintergründen und genauen Abläufen übernommen.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell