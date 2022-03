Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Verkehrskommissariat sucht Zeugen

Neuss (ots)

Am Montagabend (28.02.) kam es auf der Weckhovener Straße / Von-Gahlen Straße zu einem Unfall zwischen einem schwarzen Audi und einem Radfahrer. Kurz vor 22 Uhr beabsichtigte ein 33-Jähriger, mit seinem PKW von der Von-Gahlen Straße in die Weckhovener Straße Richtung Selikum abzubiegen. Dabei kam es zu einer Kollision mit einem 33-jährigen Radfahrer. Glücklicherweise blieben beide Unfallbeteiligten unverletzt. Bei der Unfallaufnahme der Polizei gaben beide Fahrer an, bei "Grünlicht" gefahren zu sein.

Der Radfahrer schilderte, dass zum selben Zeitpunkt des Unfalls ebenfalls eine Frau mit einem Mädchen die Straße mit dem Rad überquerte. Möglicherweise kann die Radfahrerin weitere Aussagen zum Unfallhergang machen. Das Verkehrskommissariat in Neuss hat die Ermittlungen aufgenommen und wendet sich nun an die Bevölkerung: Wer Zeuge dieses Unfalls geworden ist und Hinweise der Polizei mitteilen könnte, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 300-0 zu melden.

