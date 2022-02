Polizei Hamburg

POL-HH: 220210-3. Diebstahlsserie aus Farb- und Werkzeuggroßhandel in Hamburg -Eidelstedt aufgeklärt

Hamburg (ots)

Tatzeitraum: 29.03.2021 bis 31.01.2022

Tatort: Hamburg-Eidelstedt, Fangdieckstraße

Seit Ende März 2021 war es in einem Großhandel für Farben und Werkzeuge in Hamburg-Eidelstedt zu einer Vielzahl von Diebstählen gekommen. Ermittler des für die Region Eimsbüttel zuständigen Landeskriminalamts 121 (LKA 121) haben die Serie nun aufgeklärt.

Innerhalb von zehn Monaten waren in dem Geschäft in 19 Einzeltaten knapp 60 hochwertige elektrische Schleifgeräte für den professionellen Handwerkerbedarf gestohlen worden. Nach einer Tat Ende Januar, in der knapp ein Dutzend Geräte entwendet worden waren, wurden die Ermittler auf Verkaufsangebote ebensolcher Geräte in einem Online-Verkaufsportal aufmerksam. Im Folgenden konnte der Anbieter der Geräte, ein 33-jähriger Mazedonier, identifiziert und durch die Staatsanwaltschaft Hamburg beim Amtsgericht ein Durchsuchungsbeschluss für seine Wohnung in Hamburg-Niendorf und sein Auto erwirkt werden.

Insgesamt stellten die Beamten bei dem Tatverdächtigen fünf Schleifgeräte sicher, die nach derzeitigen Erkenntnissen aus mindestens zwei Diebstahlshandlungen in dem Fachgeschäft stammten.

Der 33-Jährige wurde vorläufig festgenommen, nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen aber mangels Haftgründen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Die Ermittlungen dauern an.

