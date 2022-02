Polizei Hamburg

POL-HH: 220210-2. Überfall auf Tankstelle in Hamburg-Bahrenfeld - Tataufklärung und Vollstreckung eines Haftbefehls

Hamburg (ots)

Tatzeit: 30.01.2022, 16:55 Uhr

Tatort: Hamburg-Bahrenfeld, Luruper Chaussee

Nachdem Ende Januar eine Tankstelle in Bahrenfeld unter Vorhalt eines Messers überfallen worden war (s. PM 220131-1.), haben Ermittler des Raubdezernats (LKA 124) gestern einen Tatverdächtigen verhaftet.

Ein Beamter des Polizeikommissariats 25 (PK 25) hatte den 27-jährigen Deutschen nach der Tat auf den Videoaufnahmen der Tankstelle vom Überfall wiedererkannt. Die Staatsanwaltschaft Hamburg beantragte daraufhin beim Amtsgericht einen Haftbefehl für den Mann und einen Durchsuchungsbeschluss für seine Wohnung in Bahrenfeld.

Zwei Tage nach dem Tankstellenüberfall, noch ehe vom Gericht Beschlüsse erlassen worden waren, wurde der 27-Jährige in der Hamburger Innenstadt aufgrund eines Ladendiebstahls und starker Verhaltensauffälligkeiten in polizeilichen Gewahrsam genommen und anschließend aufgrund eines erwirkten Unterbringungsbeschlusses vorübergehend der Psychiatrie eines Krankenhauses zugeführt. Im Zuge der Ingewahrsamnahme fanden die Beamten der Innenstadtwache bei dem Verdächtigen ein Messer und einen hohen dreistelligen Bargeldbetrag. Außerdem wurden Teile seiner Bekleidung sichergestellt, die er mutmaßlich auch bei dem Raub auf die Tankstelle getragen hatte. Ein Schlüssel, den der 27-Jährige bei sich trug, konnte wenige Tage später einem Hotel in St. Pauli zugeordnet werden. Offenbar hatte der Tatverdächtige dort ein Zimmer angemietet, welches das Hotel zwischenzeitlich bereits geräumt hatte, nachdem der Gast nicht mehr zurückgekehrt war. Die Ermittler stellten die von dem 27-Jährigen im Hotel zurückgelassenen Gegenstände sicher. Darunter befand sich auch eine Sonnenbrille, mit der er sich während des Überfalls auf die Tankstelle mutmaßlich maskiert hatte.

Als vergangenen Montag der Haftbefehl und der Durchsuchungsbeschluss ergingen, verhafteten Beamte des Polizeikommissariats 37 (PK 37) den Beschuldigten bei seiner Entlassung aus der Psychiatrie. Die Ermittler der Kripo durchsuchten die Wohnung des Mannes und stellten hierbei ein Fahrrad sicher. Hierbei dürfte es sich nach bisherigen Erkenntnissen um das Rad handeln, mit dem der Täter nach dem Tankstellenraub vom Tatort geflüchtet war.

Die Ermittlungen dauern an.

Ka.

