POL-OG: Rastatt - Widerstand geleistet

Friesenheim (ots) - Zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw kam es am Dienstagnachmittag an der Kreuzung Bohmattstraße/Otto-Hahn-Straße. Der Fahrer eines VW befuhr gegen 15:10 Uhr die Otto-Hahn-Straße in östliche Richtung. An der Kreuzung zur Bohmattstraße missachtete der 37-jährige Fahrer einen von rechts kommenden Ford. Durch die Kollision der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr ...

mehr