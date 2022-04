Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Friesenheim - Vorfahrt missachtet

Friesenheim (ots)

Zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw kam es am Dienstagnachmittag an der Kreuzung Bohmattstraße/Otto-Hahn-Straße. Der Fahrer eines VW befuhr gegen 15:10 Uhr die Otto-Hahn-Straße in östliche Richtung. An der Kreuzung zur Bohmattstraße missachtete der 37-jährige Fahrer einen von rechts kommenden Ford. Durch die Kollision der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 4.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Der Ford war nicht mehr fahrbereit und musste an den Abschlepphaken. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der mutmaßliche Unfallverursacher offensichtlich ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war. Ihn und den Fahrzeughalter erwarten nun Strafanzeigen.

/pi

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell