Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Herzogenried: Zeugen halten betrunkenen Autofahrer fest - weitere Zeugen und Geschädigte gesucht

Mannheim (ots)

Einen betrunkenen Autofahrer beobachteten mehrere Zeugen am frühen Samstagmorgen im Stadtteil Herzogenried und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Der Kia-Fahrer fiel mehreren Zeugen aufgrund seiner auffälligen Fahrweise sowie erkennbaren Unfallschäden in der Straße "Zum Herrenried" auf. Sie stoppten ihn an der Einmündung zur Herzogenriedstraße und verständigten aufgrund deutlichen Alkoholgeruchs die Polizei. Beim Eintreffen einer Polizeistreife bemerkten die Beamten ebenfalls deutlichen Alkoholgeruch im Atem des 55-jährigen Kia-Fahrers. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 2,3 Promille.

Aufgrund der frischen Unfallschäden am Fahrzeug des 55-Jährigen muss davon ausgegangen werden, dass der Mann währen seiner Fahrt vom Stadtteil Gartenstadt bis zum Kontrollort offenbar einen Unfall verursacht haben muss. Zudem wurde durch die Zeugen beobachtet, wie er weitere Verkehrsteilnehmer gefährdet haben soll.

Gegen den Mann wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung sowie des Verdachts der Unfallflucht ermittelt.

Weitere Zeugen sowie Geschädigte, die durch die Fahrweise des 55-Jährigen gefährdet wurden oder gar zu Schaden kamen, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, Tel.: 0621/3301-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell