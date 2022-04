Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Beim Parkvorgang Fahrzeug beschädigt - wer hat den Unfall beobachtet?

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein unbekannter Autofahrer beschädigte am Gründonnerstag in Eberbach einen geparkten VW-Passat. Der Geschädigte stellte sein Fahrzeug gegen 11.30 Uhr ordnungsgemäß und unbeschädigt auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Straße "Neuer Weg Nord" ab. Als er gegen 12.30 Uhr zu seinem VW zurückkehrte, stellte er fest, dass das Fahrzeug nun an der linken, hinteren Fahrzeugseite Beschädigungen in Form von Kratzern aufwies. Der Schaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Offenbar war ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken gegen den VW gestoßen.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum unfallverursachenden Fahrzeug und dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Eberbach, Tel.: 06271/9210-0 zu melden.

