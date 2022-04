Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Reilingen/Rhein-Neckar-Kreis: Rücksichtsloser Autofahrer nötigt Fußgänger - Zeugen gesucht

Reilingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein rücksichtsloser Autofahrer nötigte am Montagabend in Reilingen einen Fußgänger. Der 19-jährige Mann befand sich gegen 21.45 Uhr zu Fuß auf dem Gelände einer Tankstelle in der Hauptstraße als plötzlich ein Unbekannter mit seinem BWM mit hoher Geschwindigkeit auf das Gelände gefahren kam und dabei sehr nahe an dem 19-Jährigen vorbeifuhr. Im Anschluss wendete der Unbekannte, kam mit hoher Geschwindigkeit auf den jungen Mann zugefahren, bremste schließlich kurz vor diesem ab und kam kurz vor ihm zum Stehen. Der 19-Jährige wich noch vorsichtshalber zur Seite, konkret gefährdet fühlte er sich jedoch nicht. Nachdem der BMW-Fahrer sein Fahrzeug getankt hatte, drängelte er sich an den an der Kasse Wartenden vorbei, legte einen Geldschein auf den Tresen und verließ, mit der Bemerkung es eilig zu haben, die Tankstelle wieder und fuhr.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

- Ca. 30 bis 35 Jahre als - Ca. 190 cm groß - Hatte braune Haare und einen Dreitage-Bart - Sprach mit Akzent - War bekleidet mit Jeans und weißem bedrucktem T-Shirt - Trug einen Kapuzenpulli - Fuhr einen BMW mit HD-Kennzeichen

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum Fahrer oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Hockenheim, Tel.: 06205/2860-0 zu melden.

