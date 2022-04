POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Bei Einbruch in Gartengrundstück drei Puten gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Plankstadt (ots) - 70.000.- Euro in Goldbarren erbeuteten bislang unbekannte Täter am frühen Karfreitagmorgen von einer weit über 80 Jahren alten Seniorin in Plankstadt. Die Täter, vermeintliche Polizeibeamte, führten die Frau mit einer altbekannten Masche und nach mehreren mehrstündigen Telefonaten derart in ...

mehr