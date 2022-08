Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Feuer auf Spielplatz, Verkehrsunfälle, Mit Luftgewehr auf Fahrzeuge geschossen und Einbruch in Vereinsheim

Aalen (ots)

Crailsheim: Feuer auf Spielplatz

Ein Vandale zündete am Dienstagnachmittag gegen 14:30 Uhr die Hackschnitzel auf einem Spielplatz im Ostring an. Diese gerieten dadurch in Brand und beschädigten ein dortiges Klettergerüst. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und zwölf Personen im Einsatz und konnte den Brand löschen. Die Polizei Crailsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07951 4800 um Zeugenhinweise.

Crailsheim: Fahrzeug ausgewichen - Zeugen gesucht

Am Montagnachmittag gegen 17:15 Uhr befuhr ein 26-jähriger BMW-Fahrer die L1041 von Erkenbrechtshausen in Richtung Tiefenbach. In einer Kurve kam dem 26-Jährigen ein schwarzer Kleinwagen entgegen, welcher auf die Fahrbahn des BMWs geriet. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der Fahrer des BMWs nach rechts aus und verlor hierbei die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und blieb in einem Feld stehen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro. Der Fahrer des schwarzen Kleinwagens setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Hinweise zum noch unbekannten Unfallbeteiligten nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Telefonnummer 07951 4800 entgegen.

Crailsheim: Mit Luftgewehr auf Fahrzeuge geschossen

Ein Vandale beschädigte zwischen Samstagnachmittag 13 Uhr und Montagmorgen 05 Uhr drei Fahrzeuge einer Wäscherei in der Kürz. Hierzu schoss er auf die Fahrzeuge mit Geschossen aus einem Luftgewehr und verursachte dadurch Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 3000 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Telefonnummer 07951 4800 entgegen.

Blaufelden: In Vereinsheim eingebrochen

Zwischen Montagabend 20 Uhr und Dienstagabend 18 Uhr verschaffte sich ein Dieb Zutritt zu einem Vereinsheim im Grabenäcker. Dort beschädigte er eine Stahltüre und verursachte insgesamt Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Das Polizeirevier Crailsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07951 4800 um Zeugenhinweise.

Wolpertshausen: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte am Dienstagvormittag zwischen 09 Uhr und 09:55 Uhr einen geparkten VW Transporter auf dem Parkplatz einer bäuerlichen Erzeugergemeinschaft in der Haller Straße. Dabei verursachte er Sachschaden in Höhe von etwa 900 Euro und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell