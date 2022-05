Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rinteln - Unbekannte entwenden zwei Poller

Rinteln (ots)

(svk) In der Nacht von Freitag (29.04.2022) auf Samstag (30.04.2022) werden auf dem Gelände der Finanzakademie Niedersachen im Wilhelm-Busch-Weg zwei Poller entwendet. Bei den Pollern handelt es sich um handelsübliche Absperrpfosten aus Stahl. Zeugen, die Hinweise zum Tathergang oder zur möglichen Täterschaft geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Rinteln unter 05751-9545-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell