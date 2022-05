Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rinteln - Zunächst abgelenkt, dann Handtasche geklaut

Rinteln (ots)

(svk) Am Samstag, den 30.04.2022, gegen 14:30 Uhr, wird eine 78-jährige Frau aus Rinteln nach einem Einkauf auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Großen Tonkuhle von einer bislang unbekannten Frau nach einer Wegbeschreibung gefragt und dadurch abgelenkt. Zwischenzeitlich entwendet eine weitere Frau die Handtasche der Geschädigten aus ihrem Pkw. Anschließend verlassen beide Frauen fluchtartig mit einem Pkw den Parkplatz. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt, den beiden unbekannten Frauen oder dem Fluchtwagen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Rinteln unter 05751 - 9545-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell