POL-OG: Gaggenau, Bad Rotenfels - Fahrzeug beschädigt, Zeugen gesucht

Elchesheim-Illingen (ots) - Ein Verkehrsunfall in der Rheinstraße beschäftigte am Montagabend die Beamten des Polizeireviers Rastatt. Gegen 20:50 Uhr fuhr eine Autofahrerin mit ihrem Honda in Richtung Goethestraße, als sie nach links von der Fahrbahn abkam und frontal in einen ordnungsgemäß geparkten VW prallte. Ursächlich für den Vorfall war wohl ein ...

mehr