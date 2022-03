Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Elchesheim-Illingen, Illingen - Kollision unter Alkoholeinfluss

Elchesheim-Illingen (ots)

Ein Verkehrsunfall in der Rheinstraße beschäftigte am Montagabend die Beamten des Polizeireviers Rastatt. Gegen 20:50 Uhr fuhr eine Autofahrerin mit ihrem Honda in Richtung Goethestraße, als sie nach links von der Fahrbahn abkam und frontal in einen ordnungsgemäß geparkten VW prallte. Ursächlich für den Vorfall war wohl ein vorangegangener Alkoholkonsum der Fahrerin. Bei dem durchgeführten Atemalkoholtest konnte festgestellt werden, dass die Dame mit über einem Promille hinter dem Steuer ihres Wagens gesessen haben dürfte. Der Führerschein wurde einbehalten und eine Blutentnahme in einem örtlichen Klinikum durchgeführt. Bei der Kollision entstand ein Sachschaden von schätzungsweise rund 25.000 Euro. Beide PKWs sind nicht mehr fahrbereit.

/lg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell