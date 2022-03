POL-OG: Lahr, Offenburg - Widerstand geleistet

Willstätt (ots) - Bei einem Einbruch in einer Werkstatt in der Straße "Erlenhof" gelang es den Beamten des Polizeireviers Kehl in der Nacht von Montag auf Dienstag zwei Tatverdächtige festzunehmen. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen hatten die mutmaßlichen Einbrecher gegen 1:20 Uhr ein Fenster eingeschlagen. Ein 47-Jähriger sei daraufhin in die Werkstatt eingestiegen, während ein 49-Jähriger die Umgebung ...

