Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Willstätt - Auf frischer Tat ertappt

Willstätt (ots)

Bei einem Einbruch in einer Werkstatt in der Straße "Erlenhof" gelang es den Beamten des Polizeireviers Kehl in der Nacht von Montag auf Dienstag zwei Tatverdächtige festzunehmen. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen hatten die mutmaßlichen Einbrecher gegen 1:20 Uhr ein Fenster eingeschlagen. Ein 47-Jähriger sei daraufhin in die Werkstatt eingestiegen, während ein 49-Jähriger die Umgebung beobachtet haben soll. Die eintreffenden Beamten konnten beide Männer in unmittelbarer Nähe zum Tatort vorläufig festnehmen. Beide müssen nun mit einer Strafanzeige wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls rechnen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. Nachdem die polizeilichen Maßnahmen abgeschlossen waren, wurden beiden Männer auf freien Fuß gesetzt.

/pi

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell