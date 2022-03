Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Biberach - E-Bike entwendet, Zeugen gesucht

Biberach (ots)

Am Samstagmittag gegen 12:15 Uhr entwendete ein bisher unbekannter Täter in der Bahnhofstraße, neben einer Einfahrt zur Straße "Am Sportplatz", ein hochwertiges E-Bike von der Terrasse eines Grundstücks. Vor dem Anwesen hatte der Unbekannte offenbar ein älteres blaues Herrenfahrrad der Marke "Brennabor" abgestellt. Bei dem entwendeten E-Bike handelte es sich um ein oliv-grünes Mountainbike der Marke "Cube". Der Dieb soll schlank und zwischen 20 und 30 Jahren alt gewesen sein. Fern soll er einem Oberlippenbart getragen haben. Zur Tatzeit soll er einen dunklen Schlapphut, ein graues oder beiges T-Shirt mit kurzen Ärmeln sowie einen dunklen Rucksack getragen haben. Der Diebstahlsschaden wird auf mehrere Tausend Euro beziffert. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Haslach unter der Telefonnummer: 07832 97592-0 in Verbindung zu setzen.

hg/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell