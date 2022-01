Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Straßenlaterne umgefahren - Verursacher flüchtig

Jünkerath (ots)

Am Montag,20.12.2022, wurde in der Jünkerather Gewerkschaftsstraße eine Straßenlaterne - vermutlich infolge eines Verkehrsunfalls - vollständig aus der Verankerung gerissen und auf dem Boden liegend vorgefunden. Der Schaden wurde von Mitarbeitern der Westnetz GmbH, welche die Straßenlaternen wartet, an die Polizei gemeldet. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Um die Tat aufklären zu können, ist die Polizei auf Zeugenhinweise angewiesen. Wer Hinweis auf den Verursacher geben kann, kann sich an die Polizeiinspektion Prüm, Tel.: 06551-9420 oder Email: pipruem@polizei.rlp.de, wenden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell