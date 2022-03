Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Zell am Harmersbach - Verfolgungsfahrt - Wurde jemand gefährdet?

Zell am Harmersbach (ots)

Als die Beamten des Polizeireviers Haslach am Sonntagabend kurz nach 18 Uhr ein Fahrzeug im Bereich des Bahnhofs einer Kontrolle unterziehen wollten, gab der Fahrer Gas. Die Beamten nahmen unter dem Einsatz von Blaulicht und Martinshorn die Verfolgung auf. Die rasante Fahrt über die Hindenburgstraße, die Spitalstraße, die Gartenstraße, die Klosterstraße und die Fabrikstraße endete letztendlich in einem Hof. Der Grund für die Flucht vor der Polizei dürfte an dem vorangegangenen Konsum von Betäubungsmitteln gelegen haben. Aufgrund einer Veranstaltung haben sich im Bereich der Fahrstrecke viele Personen aufgehalten. Ob Passanten durch das Fahrverhalten des 23-Jährigen gefährdet wurden, ist aktuell Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Möglicherweise betroffene Personen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07832 97592-0 bei der Polizei in Haslach zu melden.

