Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Oos - Aufmerksamer Nachbar

Baden-Baden (ots)

Einem aufmerksamen Nachbarn hat es ein 86-Jähriger zu verdanken, dass ihm schnell geholfen werden konnte. In einem Mehrfamilienhaus in der Siedlungsstraße konnte ein 25-Jähriger am Montagabend Hilferufe aus einer Nachbarswohnung wahrnehmen. Er verständigte umgehend den Rettungsdienst. Mit Hilfe der Feuerwehr konnte die Wohnung schnell geöffnet und der Rentner medizinisch versorgt werden. Dieser war zuvor gestürzt und konnte aus eigener Kraft nicht wieder aufstehen.

/pi

