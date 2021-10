Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 211019 - 1257 Frankfurt-Zeilsheim/Unterliederbach: Einbrecher festgenommen

Frankfurt (ots)

(ro) In der Nacht von gestern auf heute (19. Oktober 2021) wurden zwei Tatverdächtige nach einem Einbruch in eine Gartenhütte festgenommen. Zum Verhängnis wurde den beiden Männern dabei eine private Alarmanlage und die Schnelligkeit der verständigten Polizeistreife.

Gegen 03:40 Uhr kontaktierte der Besitzer einer Gartenhütte das 17. Polizeirevier. Seine privat installierte Alarmanlage hatte ihm zuvor signalisiert, dass sich dort eine fremde Person aufhält. Innerhalb von kurzer Zeit war eine Polizeistreife vor Ort und verschaffte sich im Bereich der Pfaffenwiese einen Überblick. Dabei bemerkten sie einen 36-jährigen Mann, der gerade im Begriff war, über einen Zaun zu klettern und die Flucht anzutreten. Ohne Erfolg; der 36-Jährige wurde festgenommen. Zudem wurde auch sein 35-jähriger Komplize entdeckt, der sich in liegender Position vor der Streife zu verstecken versuchte. Bei den beiden behandschuhten Männern wurde im Anschluss diverses Aufbruchswerkzeug und Diebesgut in Form von Lebensmitteln und Getränken aufgefunden. Weitere Gegenstände in der Hütte waren bereits für den Abtransport vorbereitet.

Für die Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden Tatverdächtigen auf das Polizeirevier verbracht. Der 35-Jährige, der über keinen festen Wohnsitz verfügt, soll noch heute dem Haftrichter vorgeführt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell