Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 211019 - 1257 Frankfurt-Gutleutviertel: Festnahme nach Handtaschenraub

Frankfurt (ots)

(ro) Gestern Abend (18. Oktober 2021) verzeichnete die Frankfurter Polizei mit Unterstützung von Passanten einen schnellen Fahndungserfolg und nahm einen mutmaßlichen Straßenräuber im Gutleutviertel fest. Dieser soll zuvor einer 47-jährigen Frau die Handtasche entrissen haben.

Die 47-Jährige lief um kurz vor 20.00 Uhr auf der Stuttgarter Straße und trug dabei ihre Handtasche am Körper. Ein 31-jähriger Mann soll sich ihr dabei genähert und die Tasche unvermittelt entrissen haben. Während die 47-Jährige in der Folge zu Boden stürzte und sich leicht verletzte, flüchtete der Räuber mit seiner Beute zu Fuß in Richtung Baseler Platz. Die 47-Jährige verfolgte diesen noch kurzzeitig und suchte im Anschluss das nahegelegene 4. Polizeirevier auf. Im Rahmen der unverzüglich eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte der Flüchtige festgenommen werden. Dieser wurde von zwei 44-jährigen Männern festgehalten, welche auf das Tatgeschehen aufmerksam geworden waren. Für die Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde der 31-Jährige auf das Polizeirevier verbracht.

Die geraubte Handtasche konnte aufgefunden und der Geschädigten wieder ausgehändigt werden. Der 31-Jährige wurde im Anschluss an die strafprozessualen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen dauern an.

Polizeipräsidium Frankfurt am Main