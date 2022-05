Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rinteln - Verkehrsunfallflucht

Rinteln (ots)

(svk)Am Freitag, 29.04.2022, im Zeitraum von 13:05 Uhr bis 13:20 Uhr, stellt eine Kundin des Marktkaufs in der Konrad-Adenauer-Straße ihren Pkw ordnungsgemäß auf dem dortigen Parkplatz ab und verlässt die Örtlichkeit um ihre Einkäufe zu tätigen. Als sie zurückkehrt muss sie feststellen, dass ihr grauer KIA Picanto vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigt worden ist. Der bislang unbekannte Unfallverursacher verlässt die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Daher werden Zeugen gebeten, sich mit der Polizei in Rinteln unter 05751 - 9545-0 in Verbindung zu setzen.

