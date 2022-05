POL-NI: Rinteln - Ohne Führerschein und betrunken im Straßenverkehr

Nienburg (ots) - Die Auseinandersetzung im Lehmwandlungsweg zwischen Angehörigen zweier Nienburger Großfamilien ereignete sich nicht wie in der Pressemeldung geschrieben am Freitagabend, sondern im Laufe des Samstagabends (30.04.2022). Rückfragen bitte an: Julia Haase Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg ...

