POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle

Backnang: Betrunkener Autofahrer

Am Dienstagabend gegen 22 Uhr nahmen Verkehrsteilnehmer in der Südstraße ein Unfallgeräusch war. Ein Mercedes-Fahrer, der am Unfall beteiligt gewesen sein soll, wurde von der alarmierten Polizei kurze Zeit später in der Schillerstraße angetroffen und kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass der 61-jährige Autofahrer mit 2,5 Promille am Steuer saß. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet, das auch führerscheinrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen wird. Ein Sachschaden bei dem ursprünglich gemeldeten Unfall konnte nicht festgestellt werden.

Backnang: Unfallflucht

Auf dem Parkplatz vor einem Fitnessstudio in der Sulzbacher Straße wurde am Dienstag in der Zeit zwischen 17.45 Uhr und 19 Uhr ein geparkter Pkw Audi A 1 Sportback am Kotflügel beschädigt. Der Verursacher meldete den Vorfall nicht und flüchtete. Weitere Hinweise zum Vorfall bzw. auf den Verursacher wird nun von der Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 gebeten.

Weinstadt: Motorradfahrer nach Unfall leicht verletzt

Ein 19-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades fuhr am Dienstagabend gegen 18:45 Uhr die Kreisstraße 1862 von Baach in Richtung Schnait entlang. Auf Höhe Auwiesenhof kam er aufgrund eines Fahrfehlers von der Fahrbahn ab und stürzte in die Böschung neben der Straße. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu. An seiner Suzuki entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Waiblingen: Unfallflucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer streifte am Dienstagnachmittag in der Salierstraße vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen geparkten Toyota und fuhr anschließend weiter. Der Schaden am Toyota beläuft sich auf ungefähr 500 Euro. Hinweise auf den geflüchteten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Urbach: Radfahrer contra Pkw

Am Dienstag gegen 18:15 Uhr wollte ein 59-jähriger Fahrer eines VW Golf von der Hauptstraße nach links auf die Widerscheinstraße abbiegen. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden 85 Jahre alten Pedelec-Fahrer. Es kam zur Kollision zwischen dem Pkw und dem Radfahrer, dieser stürzte anschließend und zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

