API-TH: LKW kollidiert mit Böschung und steht quer

A9 Höhe Heideland (ots)

Heute Nacht verunfallte gegen 01:15 Uhr auf der A9 zwischen den Anschlussstellen Droyßig und Eisenberg in Fahrtrichtung München ein Sattelzug. Aus noch ungeklärter Ursache kam die 46-jährige rumänische Fahrerin nach rechts von der Fahrbahn ab, durchschlug die Leitplanke und kollidierte mit der angrenzenden Böschung. Dabei stellte sich die Sattelzugmaschine quer und verkeilte sich in der Leitplanke. Der Auflieger blockierte in der Endlage den rechten und mittleren Fahrstreifen. Es traten erhebliche Mengen an Dieselkraftstoff aus. Die Fahrzeugführerin und ihr 46-jähriger Mann, der als Beifahrer im Fahrzeug saß, wurden leicht verletzt ins Krankenhaus transportiert. Die Richtungsfahrbahn München musste für etwa 45 Minuten voll gesperrt werden, danach lief der Verkehr auf der linken Fahrspur am Unfall vorbei. Es entstand Sachschaden von circa 70.000 EUR.

