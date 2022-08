Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: PKW fährt auf Schilderwagen, eine Person verletzt

A4 Höhe Hermsdorf (ots)

A4 Höhe Hermsdorf: PKW fährt auf Schilderwagen, eine Person verletzt

Gestern kam es gegen 17.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der A4 zwischen der Anschlussstelle Hermsdorf-Ost und dem Hermsdorfer Kreuz in Fahrtrichtung Frankfurt am Main. Aufgrund der Erneuerung von Fahrbahnmarkierungen wurde die rechte Spur der Fahrbahn durch einen LKW mit Schilderwagen gesperrt. Aus bisher ungeklärter Ursache fuhr ein 44-jähriger Fahrer eines Skoda Octavia, trotz guter Erkennbarkeit des großen Schilderwagens, auf diesen auf. Dabei verletzte er sich und musste ins Klinikum transportiert werden. Es entstand erheblicher Sachschaden von etwa 80.000 EUR. Die Richtungsfahrbahn Frankfurt am Main musste für circa 30 Minuten voll gesperrt werden.

