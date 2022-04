Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Waibstadt: Unfallflucht; Zeugen gesucht

Waibstadt (ots)

Am Mittwochvormittag, kurz nach 10 Uhr, kollidierte ein Sattelzugfahrer beim Einfahren von der Langen Straße auf die Hauptstraße mit einer 52-jährigen Fiat-Fahrerin, die währenddessen in der Langen Straße angehalten hatte. Der Fahrer des Sattelzuges fuhr anschließend weiter und hinterließ nach ersten Schätzungen einen Sachschaden von rund 3.000.- Euro. Der Auflieger des Sattelzuges hatte eine beige Verkleidung auf der in blauer Schrift der Name einer Spedition zu lesen war. Hinweise bitte an den Polizeiposten Waibstadt, Tel.: 07263/5807 oder an das Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0.

