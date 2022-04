Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sandhausen: Unfallflucht; Zeugen gesucht

Sandhausen (ots)

Ein Kia X-Ceed, der zwischen Dienstag, 13 Uhr und Mittwoch, 9 Uhr, vor dem Anwesen Nr. 4 in der Bandholzstraße geparkt war, wurde von einem bislang unbekannten Autofahrer beschädigt. Der Unbekannte setzte seine Fahrt fort und hinterließ ein Sachschaden von rund 3.000.- Euro. Aufgrund der Beschädigungen ist es nicht ausgeschlossen, dass auch am Verursacherfahrzeug deutlich sichtbare Beschädigungen vorhanden sind. Hinweise bitte an den Polizeiposten Sandhausen, Tel.: 06224/2481 oder an das Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell