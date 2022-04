Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Rheinau: Bei Gaststätten-Einbruch Spielautomat gestohlen - Zeugen gesucht

Mannheim-Rheinau (ots)

Unbekannte Täter brachen am frühen Mittwochmorgen in eine Gaststätte im Stadtteil Rheinau ein und entwendeten einen Spielautomaten. Die Einbrecher versuchten zwischen 3.45 Uhr und 4.30 Uhr zunächst, die Seitentür zu der Gaststätte in der Altriper Straße aufzubrechen, drangen schließlich jedoch durch ein offenbar angelehntes Fenster in die Gasträume ein. Hier zerstörten sie den Bewegungsmelder und zwei Überwachungskameras. Anschließend durchsuchten sie den Thekenbereich und nahmen aufgefundenes Bargeld an sich. Zuletzt nahmen sie einen Glücksspielautomaten mit und verließen das Lokal durch die Eingangstür.

Ein Zeuge fand wenig später den Spielautomaten am Treppenabgang einer nahegelegenen Bahnunterführung und bemerkte die offenstehende Tür der Gaststätte, woraufhin er die Polizei verständigte.

Weitere Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, insbesondere die Einbrecher beim Transport des Automaten beobachtet haben, und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau, Tel.: 0621/83397-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell