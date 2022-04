Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St. Leon-Rot/ BAB 5: Unterschlagenes Fahrzeug ins Netz gegangen

St. Leon-Rot/ BAB 5 (ots)

Einer Streife der Autobahnpolizei Walldorf ging am Mittwochmittag auf der A 5 bei St. Leon-Rot ein als unterschlagen gemeldetes Auto ins Netz gegangen. Der Polizeistreife gegen 12 Uhr ein Renault Master auf, der in Richtung Karlsruhe unterwegs war. Zur Kontrolle wurde das Fahrzeug an einem nahegelegenen Autobahnparkplatz ausgeleitet. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der Renault durch Unterschlagung abhandengekommen war und sichergestellt werden solle. Nach Rücksprache mit der sachbearbeitenden Polizeidienststelle in Köln stellte sich heraus, dass der im Fahrzeug befindliche 20-jährige Beifahrer sich unrechtmäßig in den Besitz des Renault gebracht hatte und nun auf dem Weg nach Freiburg sei. Das Fahrzeug, die Schlüssel sowie die Fahrzeugpapiere wurden einbehalten und werden dem rechtmäßigen Eigentümer zurückgegeben. Gegen den 20-jährigen Beifahrer wird jetzt wegen Unterschlagung ermittelt. Dem Fahrer des Renault war, nach derzeitigem Kenntnisstand, die wahre Herkunft des Fahrzeugs nicht bekannt. Beide Männer wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß entlassen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell