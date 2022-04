Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Betrunkener Autofahrer beschädigt mehrere geparkte Autos und haut ab

Mannheim-Neckarstadt (ots)

Mehrere geparkte Autos beschädigte am frühen Donnerstagmorgen ein betrunkener Autofahrer im Stadtteil Neckarstadt-Ost und flüchtete zunächst von der Unfallstelle. Der Mann bog gegen ein Uhr mit seinem VW Caddy aus der Schimperstraße in die Waldhofstraße ein. Dabei war der VW-Fahrer, nach Zeugenangaben, bereits mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Im weiteren Verlauf kam der VW nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen am Fahrbahnrand geparkten VW und beschädigte diesen. Anschließend prallte er gegen eine dahinter abgestellten Suzuki und beschädigte diesen ebenfalls. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Suzuki gegen einen weiteren geparkten Ford geschoben. Der entstandene Sachschaden wird auf fast 20.000 Euro geschätzt.

Ein Zeuge, der die Unfälle in seinem Rückspiegel beobachtet hatte, stoppte sein Fahrzeug, woraufhin er von dem VW-Fahrer überholt wurde. Er folgte dem Flüchtenden durch die Carl-Benz-Straße und die Friedrich-Ebert-Straße und verständigte die Polizei. Durch eine Polizeistreife konnte der VW schließlich am Neuen Meßplatz ausgemacht und gestoppt werden. Bei dem 28-jährigen Fahrer des VW konnte deutlicher Alkoholgeruch in dessen Atem festgestellt werden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von fast 1,8 Promille. Ihm wurde anschließend eine Blutprobe entnommen.

Gegen den 28-Jährigen wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht ermittelt. Sein Führerschein konnte nicht einbehalten werden, da er diesen nicht mitführte. Inwiefern er überhaupt im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, wird derzeit noch geprüft.

