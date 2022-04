Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Rheinau: Kompletträder von Mercedes gestohlen - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

Im Zeitraum zwischen Dienstag, 16 Uhr und Mittwoch, 6.30 Uhr, demontierten ein oder mehrere Unbekannte Täter in der Rohrdorfer Straße vier Kompletträder eines geparkten Mercedes-Benz und entwendete diese. Auch in Brühl bemerkte der Besitzer eines Mercedes am Dienstag, dass die Radmuttern seiner Räder fehlten. Die Räder wurden allerdings nicht entwendet, da die Täter offenbar bei der Demontage gestört wurden und flüchteten. In Nähe des Tatorts konnten bereitgestellte Steine und Styroporblöcke zum Aufbocken des Pkw sichergestellt werden.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau sucht nun Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 0621 833970 zu melden.

