Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Laudenbach, Rhein-Neckar-Kreis: Kind bei Fahrradunfall leicht verletzt

Laudenbach / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Mit dem Schrecken davon gekommen ist am Mittwochmorgen ein 14-Jähriger, der mit seinem Fahrrad wohl etwas zu schnell unterwegs war und dabei gegen die Kirchenmauer in der Kirchstraße fuhr. Trotz der Betätigung seiner funktionstüchtigen Bremsen war ein Zusammenstoß bei nasser Straße im Kurvenbereich nicht mehr abzuwenden. Durch den Aufprall schleuderte der Junge gegen 7.30 Uhr über sein Fahrrad und anschließend über die Mauer in den Hof der Kirche. Der befindet sich allerdings in 2,5 Metern Tiefe. Glücklicherweise landete der 14-Jährige im Bereich einer Grünanalage. Sofort alarmierte Rettungskräfte konnten keine Verletzungen bei dem offensichtlich geschockten Radler feststellen - zur Sicherheit kam dieser allerdings in ein Krankenhaus.

