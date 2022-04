Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: 34-jähriger Mann wegen des Verdachts des Diebstahls in sechs besonders schweren Fällen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg in Untersuchungshaft

Heidelberg (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim

Ein 34 Jahre alter Mann soll spätestens seit dem 3.März 2022 regelmäßig Ladendiebstähle im Raum Heidelberg begangen und dabei insbesondere hochwertigen Champagner entwendet haben. Dabei soll er die Absicht verfolgt haben, diesen im Anschluss weiterzuverkaufen. Mit dem Erlös soll der 34-Jährige seinen Lebensunterhalt bestritten und seinen Betäubungsmittelkonsum finanziert haben.

Zuletzt soll der Tatverdächtige am Dienstag, den 5. April 2022, gegen 13 Uhr aus einem Lebensmittelgeschäft in der Galileistraße in Heidelberg zwei Flaschen Champagner im Gesamtwert von 594 Euro entwendet und anschließend die Geschäftsräume ohne Bezahlung der Ware verlassen haben. Ein Mitarbeiter des Ladengeschäfts konnte die Tathandlung beobachten und verständigte die Polizei. Diese nahm den 34-Jährigen daraufhin fest.

Die Ermittlungen des Polizeireviers Heidelberg-Mitte und der Staatsanwaltschaft Heidelberg ergaben, dass der Beschuldigte weiterer ähnlicher Ladendiebstähle dringend verdächtig ist:

Am 3. März 2022 gegen 15:10 Uhr soll der 34-Jährige aus einem Einkaufsmarkt in der Kurfürsten-Anlage in Heidelberg insgesamt acht Flaschen Champagner im Gesamtwert von 379,92 Euro entwendet haben.

Aus dem Lebensmittelgeschäft in der Galileistraße soll er bereits am 18. und 29. März sowie am 01. und 04. April 2022 Champagner in einem Wert von insgesamt über 1.500 Euro gestohlen haben.

Der 34 Jahre alte Mann wurde daraufhin am Mittwoch, den 6. April 2022, der Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Heidelberg vorgeführt. Diese erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg Haftbefehl wegen Wiederholungsgefahr und setzte diesen in Vollzug. Im Anschluss wurde der Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeireviers Heidelberg-Mitte dauern an.

