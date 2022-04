Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/A 656: Unbekannter Autofahrer bremst Verkehrsteilnehmer aus - Polizei sucht Zeugen

Mannheim/A 656 (ots)

Wie erst am Mittwoch zur Anzeige gebracht wurde, hatte bereits am Montag ein unbekannter Autofahrer einen 73-Jährigen auf der A 656 bei Mannheim zum Anhalten genötigt. Der 73-Jährige war gegen 8.30 Uhr mit seinem Mercedes auf linken Fahrspur der A 656 in Richtung Heidelberg unterwegs. Hinter ihm befand sich ein Unbekannter mit einem Dacia und fuhr ihm sehr dicht auf. Im weiteren Verlauf überholte der Dacia-Fahrer rechts, scherte kurz vor dem Mercedes wieder auf die linke Fahrspur ein und bremste anschließend bis zum Stillstand stark ab. Aufgrund dessen musste der 73-Jährige seinen Mercedes ebenfalls bis zum Stillstand bremsen, auch weitere Verkehrsteilnehmer bremsten stark ab oder wichen nach rechts aus. Der Fahrer des Dacia stieg schließlich aus, kam auf den Mercedes-Fahrer zu und verwickelte ihn in ein belangloses Gespräch, bevor er schließlich in Richtung Heidelberg davonfuhr.

Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen weißen Kombi der Marke Dacia gehandelt haben, an dem HD-Kennzeichen angebracht waren. Das Fahrzeug war mit der Beschriftung einer vermutlichen Reinigungsfirma und einer Heidelberger Telefonnummer versehen.

Der Fahrer wird wie folgt beschrieben:

- Männliche Person, ca. 175 cm groß - Untersetzt - Rundes, volles Gesicht - Kurze Haare - Sprach Deutsch mit osteuropäischem Akzent

Zeugen, die auf die Situation aufmerksam geworden sind, selbst auch zum Bremsen genötigt worden waren oder sachdienliche Hinweise zum Fahrzeug und dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Mannheim, Tel.: 0621/47093-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell