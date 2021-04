Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Ladendieb wird mit Haftbefehl gesucht

Neuss (ots)

Am Montag (19.04.), gegen 13:40 Uhr, beobachtete der Angestellte eines Lebensmitteldiscounters an der Kantstraße, wie ein Kunde Teile seiner Einkäufe in seinem Rucksack verschwinden ließ. Als der Zeuge den Mann an der Kasse zur Rede stellte, flüchtete der Unbekannte. Dem Angestellten gelang es nach kurzer Verfolgung, den Dieb einzuholen und festzuhalten. Der versuchte noch erfolglos, sich durch Faustschläge zu befreien. Hinzugerufene Polizeibeamte stellten bei einer Überprüfung fest, dass gegen den 31 Jahre alten Mann zudem ein Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts Neuss vorliegt. Aufgrund einer Erkrankung wurde der Festgenommene in einer Fachklinik untergebracht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell