Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Rheinau: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit hohem Sachschaden

Mannheim-Rheinau (ots)

Am Dienstagnachmittag verursachte ein 32-jähriger Opel-Fahrer im Stadtteil unter Alkoholeinfluss einen Verkehrsunfall, bei dem erheblicher Sachschaden entstand. Der 32-Jährige war gegen 1.30 Uhr mit seinem Opel auf der Relaisstraße in Richtung Karlsplatz unterwegs. An der Einmündung zum Rheinauer Ring missachtete er die Vorfahrt einer 65-jährigen BMW-Fahrerin und stieß mit ihr zusammen. Dabei wurde der BMW so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der insgesamt entstandene Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.

Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten Alkoholgeruch im Atem des 32-Jährigen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund 0,5 Promille. Dem Mann wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. Sein Führerschein wurde einbehalten.

