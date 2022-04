POL-MA: Dossenheim: Autoaufbruchserie -Zielrichtung Multifunktionslenkräder und Navigationssysteme- reißt nicht ab; Kripo ermittelt; Zeugen dringend gesucht

Mannheim-Rheinau (ots) - Unbekannte Täter brachen am frühen Mittwochmorgen in eine Gaststätte im Stadtteil Rheinau ein und entwendeten einen Spielautomaten. Die Einbrecher versuchten zwischen 3.45 Uhr und 4.30 Uhr zunächst, die Seitentür zu der Gaststätte in der Altriper Straße aufzubrechen, drangen schließlich jedoch durch ein offenbar angelehntes Fenster in ...

