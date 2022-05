POL-OG: Baden-Baden - Auffahrunfall mit Verletztem

Steinach (ots) - Einen hohen Sachschaden verursachte am späten Sonntagabend ein Brand von zwei Fahrzeugen in der Hänferstraße in Steinbach. Gegen 23.40 Uhr bemerkte ein Anwohner, dass auf einem Parkplatz in Höhe des Friedhofes ein Opel und ein daneben geparkter Seat lichterloh brannten. Feuerwehren aus Baden-Baden und Steinbach konnten den Brand löschen und ein weiteres Übergreifen der Flammen verhindern. Die beiden ...

