POL-OG: Steinbach - Brennende Autos

Steinach (ots)

Einen hohen Sachschaden verursachte am späten Sonntagabend ein Brand von zwei Fahrzeugen in der Hänferstraße in Steinbach. Gegen 23.40 Uhr bemerkte ein Anwohner, dass auf einem Parkplatz in Höhe des Friedhofes ein Opel und ein daneben geparkter Seat lichterloh brannten. Feuerwehren aus Baden-Baden und Steinbach konnten den Brand löschen und ein weiteres Übergreifen der Flammen verhindern. Die beiden Fahrzeuge wurden durch das Feuer komplett zerstört. Aufgrund der großen Hitzeeinwirkung, wurden noch ein weiterer geparkter Pkw und ein Baum in Mitleidenschaft gezogen und beschädigt. Die Beamten des Polizeireviers Bühls haben die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Nach einer ersten Schätzung geht man von einem Schaden von circa 25 000 Euro aus. Die Ermittler bitten um Hinweise unter der Rufnummer 07223 99097-0

/bab

