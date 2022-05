Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Neuried, Dundenheim - Stromausfall nach Brand

Neureid (ots)

Am Sonntagnachmittag geriet in der Straße Große Gasse gegen 15 Uhr ein Schuppen in Brand. Im weiteren Verlauf wurde eine Trafostation und ein angrenzendes Ökonomiegebäude beschädigt. Es kam im gesamten Ort zu einem Stromausfall der bis gegen 17 Uhr andauerte. Dank eines Großaufgebots der örtlichen Feuerwehr, die mit 11 Fahrzeugen und 55 Feuerwehrangehörigen vor Ort war, konnte ein Übergreifen des Brandes auf Wohnhäuser verhindert werden. Ein Einsatz ebenfalls hinzugezogener Rettungskräfte des Roten Kreuzes war glücklicherweise nicht erforderlich. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ungefähr 500.000 Euro. Mutmaßlich wurde der Brand durch ein spielendes Kind verursacht. Die Beamten des Polizeipostens Neuried haben die Ermittlungen aufgenommen. /ag

