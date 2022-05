Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern, K5312 - Straßensperrung nach Verkehrsunfall

Achern (ots)

Am Sonntagabend befuhr ein 78-jähriger Mercedes-Fahrer die K 5312 in Richtung Maiwaldkreuzung. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte der Senior durch die tiefstehende Sonne geblendet worden sein, was zur Folge hatte, dass er im Bereich eines dortigen Fußgängerfurtes mit einem Verkehrszeichen kollidierte. Durch den Aufprall wurde das Verkehrszeichen aus der Verankerung gerissen, prallte gegen die Windschutzscheibe des Wagens und rutschte im weiteren Verlauf unter den Pkw, wodurch die Ölwanne aufgerissen wurde. Hierbei wurde der Fahrzeuglenker leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Klinikum verbracht. Nach ersten Schätzungen der aufnehmenden Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 7000 Euro. Einsatzkräfte der Feuerwehrabteilung Wagshurst unterstützten die Maßnahmen an der Unfallstelle. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Kreisstraße vollständig gesperrt werden. /BNJ

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell