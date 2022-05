Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrskontrollen im Stadtgebiet

Speyer (ots)

Am 06.05.2022 in der Zeit von 14:15-18:15 Uhr wurde in der Schifferstadter Straße in Speyer eine Kontrollstelle eingerichtet. Dabei wurden u.a. vier Personen mit ihren Pkw´s einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem 46,-18,-21 und 23-jährigen Männern konnten drogentypischen Erscheinungen festgestellt werden konnten. Die Personen wurden auf die Polizeidienststelle verbracht, wo ihnen eine Blutprobe entnommen wurden. Weiter wurden fünf Ordnungswidrigkeiten aufgrund Gurt- und Handyverstößen gefertigt. An sieben Fahrzeugen wurden Mängel beanstandet.

