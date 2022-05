POL-PDLU: Speyer - Mann fährt berauscht zur Polizei

Speyer (ots) - In der Nacht vom 03.05.2022 auf den 04.05.2022 versuchten unbekannte Täter in ein Gaststättengewerbe in der Holzstraße in Speyer einzubrechen. Das Aufhebeln der Fenster misslang den Tätern aber und sie gelangten nicht ins Innere. Es wurden keine nichts entwendet, sondern nur das Fenster beschädigt. Die Polizei sucht nach Zeugenhinweisen. Wer hat in der Nacht vom 03.05.2022 auf den 04.05.2022 zwischen ...

