Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Versuchter Einbruch in Gaststätte

Speyer (ots)

In der Nacht vom 03.05.2022 auf den 04.05.2022 versuchten unbekannte Täter in ein Gaststättengewerbe in der Holzstraße in Speyer einzubrechen. Das Aufhebeln der Fenster misslang den Tätern aber und sie gelangten nicht ins Innere. Es wurden keine nichts entwendet, sondern nur das Fenster beschädigt. Die Polizei sucht nach Zeugenhinweisen. Wer hat in der Nacht vom 03.05.2022 auf den 04.05.2022 zwischen 23:00 und 08:00 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge Im Bereich der Holzstraße in Speyer gesehen? Hinweise bitte telefonisch an die Polizei Speyer unter der 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.

