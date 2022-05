Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Mehrfach gestohlen und immer erwischt

Speyer (ots)

Am 04.05.2022 kam es in Speyer zu mehreren Einsätzen mit einem 31-Jährigen Speyrer. Er fiel zuerst gegen 16:10 Uhr auf, als er durch eine Ladendetektivin bei einem Diebstahl in der Maximilianstraße beobachtet wurde. Der Täter verließ zwar das Geschäft, konnte aber von der Detektivin verfolgt werden. Die alarmierten Polizeibeamten konnten den Täter daraufhin einer Kontrolle unterziehen und das Diebesgut sicherstellen. Nachdem er im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen entlassen wurde, ging er geradewegs erneut in das Geschäft in der Maximilianstraße um zu stehlen. Er konnte erneut verfolgt und gestellt werden, als er zudem versuchte am Postplatz ein Fahrrad zu stehlen. Das neue Diebesgut wurde wiederum sichergestellt und der 31-Jährige in Gewahrsam genommen.

